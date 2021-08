Sasural Simar Ka 2 स्टार Dipika Kakar ने दिया अपने ससुर का हेल्थ अपडेट, फैंस का शुक्रिया अदा करते दिखे Shoaib Ibrahim

Sasural Simar Ka 2 Star Dipika Kakar and Shoaib Ibrahim gave an health Update of his Father: शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ अपनी पिता की सेहत के बारे में जानकारी देते नजर आ रहे हैं।

Shivani Duksh | August 1, 2021 12:42 PM IST