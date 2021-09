Sidharth Shukla को भरी महफिल में Shah Rukh Khan ने कहा था ‘शरीफ इंसान’, वायरल हुआ वीडियो

Shah Rukh Khan called Sidharth Shukla a shareef on the sets of Jhalak Diklaja: दुनिया को अलविदा कह चुके सिद्धार्थ शुक्ला के तमाम वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर में कई रिएलिटी शोज में हिस्सा लिया था। इसमें से एक शो था -झलक दिखला जा। सोशल मीडिया पर इस शो का एक सालों पुराना क्लिप खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप में शाहरुख खान सिद्धार्थ शुक्ला को शरीफ कह रहे हैं। दरअसल वो सिद्धार्थ शुक्ला से अपनी ऑनस्क्रीन बेटी सना सईद के साथ रोमांस करने के लिए कहते हैं लेकिन सिद्धार्थ काफी शरमाते हैं और उन्हें देखते ही शाहरुख खान कहते हैं, ‘तुम शरीफ हो...तुमने बदतमीजी नहीं की।’ Also Read - Sidharth Shukla Funeral Live Updates: सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन करने पहुंचे एक्टर अर्जुन बिजलानी और असीम रियाज