Shehnaaz Gill screamed Sidharth Shukla's name outside Oshiwara creamatorioum: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) विजेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बार हर किसी की आंखें नम हैं। उनकी सबसे करीबी दोस्त शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) पर इस वक्त जो बीत रही है, वो शायद ही कोई महसूस कर पाए। सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की डेडबॉडी को ओशिवारा श्मशान घाट पर ले जाया गया है। यहीं पर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस श्मशान घाट के बाहर से शहनाज गिल का एक दिल दुखा देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शहनाज गिल श्मशान घाट के बाहर ‘सिद्धार्थ-सिद्धार्थ’ कहते हुए भाग रही हैं। शहनाज गिल को इस हालत में देखना हर किसी के लिए बुरे सपने जैसा ही है। Also Read - Sidharth Shukla का हुआ अंतिम संस्कार, Shehnaaz Gill ने नम आंखों के साथ दी विदाई