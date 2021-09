Sidharth Shukla के अंतिम दर्शन नहीं कर सके Mahira Sharma- Paras Chhabra, श्मशान घाट में एंट्री पर लगी रोक

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Pap (@bollywoodpap)

Sidharth Shukla Death: Mahira Sharma and Paras Chhabra Rushes at the time of cremation ceremony: कुछ देर पहले ही बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में टीवी जगत के कई बड़े सितार शामिल हुए। बीते दिन से ही टीवी सितारे सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच रहे थे। इसी बीच बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम कर चुके टीवी एक्टर पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) और माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) भी मुंबई पहुंच चुके हैं। पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा एयरपोर्ट से सीधा श्मशान घाट पहुंचे। इतनी जल्दबाजी करने पर भी पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन नहीं कर सके। यहां पर पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा को एंट्री ही नहीं मिली। श्मशान घाट के गेट पर पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा को रोक लिया गया। कुछ समय तक बहस होने के बाद पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा को जाने की इजाजत मिली। ऐसे में पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा श्मशान घाट में तेजी से दौड़ लगाते नजर आए। Also Read - Sidharth Shukla ने फैंस को दिए थे जिंदगी जीने के नायाब सबक, ट्विटर पर घंटों बिताते थे वक्त