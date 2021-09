View this post on Instagram A post shared by Bollywood Pap (@bollywoodpap)

Sidharth Shukla Death: Shehnaaz Gill's brother Shehbaz Badesha arrived at Shukla's house for last rites: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने टीवी जगत को सकते में डाल दिया है। टीवी के सितारे लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को घर पहुंच रहे हैं। इसी बीच शहनाज गिल के भाई शहबाज भी सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर नजर आए। शहबाज सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान शहबाज के साथ शहनाज गिल नहीं नजर आईं। शहनाज गिल को न देखकर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस काफी हैरान रह गए। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि शहनाज गिल कहां है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार शहनाज गिल के भाई पर गुस्सा निकाल रहे हैं। फैंस का मानना है कि इस मुश्किल घड़ी में शहनाज गिल को सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के साथ रहना चाहिए।