Sidharth Shukla's funeral: Sambhavna Seth gets into Nesty Fight with cops, Husband Slapped By Cops: टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का बीते दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। टीवी जगत के सितारों ने नम आंखों के साथ सिद्धार्थ शुक्ला को विदाई दी। इस दौरान भोजपुरी और टीवी अदाकारा संभावना सेठ (Sambhavna Seth) भी अपने पति के साथ सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी विदाई देने पहुंची थीं। वह बात अलग है कि श्मशान घाट में संभावना सेठ का जबरदस्त झगड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर संभावना सेठ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संभावना सेठ पुलिस पर भड़कती नजर आ रही हैं। वीडियो में संभावना सेठ दावा कर रही हैं कि पुलिस ने उनके पति पर हाथ उठाया है। इपने पति की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में संभावना सेठ जमकर हंगामा करती नजर आईं। Also Read - Pratyusha Banerjee की मौत के बाद Sidharth Shukla ने निभाया बेटे का फर्ज, एक्ट्रेस के पिता ने कहा, 'लॉकडाउन में जबरदस्ती भेजी आर्थिक मदद'