टीवी जगत के जाने-माने कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। आज सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ है। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी खास दोस्त शहनाज गिल के साथ रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला पिछले हफ्ते ही डांसिंग रिएलिटी शो डांस दीवाने 3 में बतौर मेहमान पहुंचे थे। इस शो में उनके साथ शहनाज गिल भी नजर आई थीं। डांस दीवाने 3 के मंच पर दोनों ने रोमांटिक डांस किया था।