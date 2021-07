लाखों-करोड़ों कमाने वाले ये सुपरस्टार्स रहते हैं किराए के घर में, लिस्ट में शामिल हैं Hrithik Roshan और Sunny Leone

Bollywood celebs who choose to live on rent: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे कलाकार हैं, जो एक दिन में लाखों रुपये कमाते हैं। इनके लिए खुद का घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ये फिर भी किराए के घर में रहना पसंद करते हैं।

Rahul Sharma | July 17, 2021 11:00 AM IST