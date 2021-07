Super Dancer 4 Promo: Karisma Kapoor ने किया ब्रेक डांस, देखें वीडियो

Karisma Kapoor did break dance on the sets of Super Dancer 4: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 के अगले एपिसोड में बड़ा धमाका करने वाली हैं। एक्ट्रेस इस शो में बतौर मेहमान पहुंचने वाली हैं। मेकर्स ने इस शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें वो कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस को खूब एन्जॉय करती हुई दिख रही हैं। करिश्मा कपूर खुद को रोक नहीं पाती है और स्टेज पर आकर खुद ब्रेक डांस कर रही हैं। करिश्मा कपूर का ये अंदाज देखने के लिए दर्शकों को इस शो के अपकमिंग एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। वैसे आप सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) में करिश्मा कपूर को देखन के लिए कितने उत्सुक हैं? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - Super Dancer 4 Promo: ‘परदेसी-परदेसी..’ गाने पर भावना और नीरजा का डांस देख दंग रह गईं Karisma Kapoor, दिया स्टैंडिंग ओवेशन