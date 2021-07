Super Dancer 4 Promo: ‘परदेसी-परदेसी..’ गाने पर भावना और नीरजा का डांस देख दंग रह गईं Karisma Kapoor, दिया स्टैंडिंग ओवेशन Karisma Kapoor gave a standing ovation to these 2 contestants on the sets of Super Dancer 4: सुपर डांसर 4 के नए प्रोमो में करिश्मा कपूर दो कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस को देखकर भाव-भिवोर हो गई। करिश्मा ने परफॉर्मेंस खत्म होते ही तुरंत दोनों को स्टैंडिग ओवेशन भी दिया।