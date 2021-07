Super Dancer 4 Promo: Riteish Deshmukh and Genelia D'Souza are impressed to see the robot's wedding: सोनी टीवी के डांसिंग रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 में इस हफ्ते रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा मेहमान बनकर पहुंचने वाले हैं। कंटेस्टेंट्स इस बार शादी की थीम पर परफॉर्मेंस देंगे। मेकर्स ने सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) का नया प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में अमरदीप और अमित की गैंग अपनी परफॉर्मेंस से शो में मेहमान का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों इस हफ्ते पर्दे पर दिखाएंगे कि जब रोबोट की शादी होती है तो नजारा कैसा होता? राज कुंद्रा केस के बाद शिल्पा शेट्टी इस शो में नजर नहीं आ रही हैं और उनकी वापसी तक मेकर्स इंडस्ट्री के कई लोगों को इस शो का न्योता भेजने में जुटे हुए हैं। Also Read - Super Dancer 4: कई हफ्ते तक नहीं दिखेंगी Shilpa Shetty, शो में पहुंचेंगी Moushumi Chatterjee और Sonali Bendre