Shilpa Shetty mesmerized as Pawandeep Rajan sung Ae Dil Hai Muskil's title track on the sets of Super Dancer 4: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इस हफ्ते सुपर डांसर 4 में धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। मेकर्स उनके एपिसोड के हर एक प्रोमो को एक के बाद एक रिलीज करते जा रहे हैं। सुपर डांसर 4 के नए एपिसोड में इंडियन आइडल 12 के सभी प्रतियोगी धमाल मचाते हुए नजर आने वाले हैं। इस शो के नए प्रोमो में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का टाइटल ट्रैक गा रहे हैं। उनके गाने पर कंटेस्टेंट्स अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। पवनदीप राजन की आवाज सुनते ही शिल्पा शेट्टी चौंक गई और उन्होंने उनकी तारीफों के कई पुल बांधें।