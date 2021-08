View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Super Dancer 4: Shilpa Shetty gets teary-eyed for Raj Kundra, talking about the social stigma around women: सोनी टीवी के रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer 4) में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की धमाकेदार वापसी हो चुकी है। इस वीकेंड शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर चैप्टर 4 के मंच पर धांसू एंट्री मारेंगी। कुछ समय पहले ही मेकर्स ने सुपर डांसर 4 का एक प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो में शिल्पा शेट्टी बेहद इमोशनल नजर आ रही हैं। सेट पर शिल्पा शेट्टी दबी जबान में अपने पति राज कुंद्रा को याद करती नजर आईं। अंशिका का डांस देखकर शिल्पा शेट्टी रो पड़ीं। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने सबके सामने अपने दिल का हाल बयान किया। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि आज भी औरतों को अपने पति के जाने के बाद लड़ाई लड़नी पड़ती है। सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - Top 5 TV News of The Week: Indian Idol 12 फेम Sayli Kamble को मिला बड़ा ऑफर, Super Dancer 4 के सेट पर रो पड़ीं Shilpa Shetty