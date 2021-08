View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Super Dancer Chapter 4 Promo: Shilpa Shetty and Geeta Kapoor Praise Pruthviraj's Powerpack Performance in Amar Chitra Katha Special: सोनी टीवी का डांसिंग रिएलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) में तीन हफ्तों के बाद बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की धमाकेदार वापसी हो गई है। इस हफ्ते शिल्पा शेट्टी अमर चित्र कथा स्पेशल एपिसोड को जज करने वाली हैं। शो के सेट पर आते ही कंटेस्टेंट्स ने शिल्पा शेट्टी को जोरदार झटका दे दिया है। इस बात का सबूत ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ का लेटेस्ट प्रोमो है। शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर पृथ्वीराज की परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गईं। ऐसे में शिल्पा शेट्टी, पृथ्वीराड की खूब तारीफ करती नजर आ रही हैं। प्रोमो में शिल्पा शेट्टी ने पृथ्वी राज के डांस को अविश्वसनीय तक बता दिया। Also Read - Super Dancer 4 में Shilpa Shetty की वापसी पर खुशी से झूम उठीं Hina Khan, पोस्ट शेयर करते हुए किया सपोर्ट