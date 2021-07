Super Dancer Chapter 4: मां की तरफ से मिले कीमती तोहफे का जिक्र करती नजर आईं Kajol, Tanuja की आंखों में छलके आंसू

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

Super Dancer Chapter 4: Tanuja react After Kajol Reveals The Biggest Gift Her Mother Has Ever Given, Watch Video: सोनी टीवी का डांस रिएलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' (Super Dancer Chapter 4) में इस वीकेंड बॉलीवुड अदाकारा तनुजा की एंट्री होने वाली है। तनुजा 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के मंच पर जमकर मस्ती करने वाली हैं। इस दौरान काजोल भी अपनी मां की जमकर तारीफ करती नजर आने वाली हैं। इस बात का सबूत 'सुपर डांसर चैप्टर 4' का लेटेस्ट प्रोमो है। प्रोमो में काजोल बता रही हैं कि उनकी मां ने अब तक कौन सा कीमती तोहफा उनको दिया है। काजोल की बातें सुनकर तनुजा की आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर तनुजा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - Super Dancer 4: ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में पहुंचते ही बदले कंटेस्टेंट्स के तेवर, तारीफ करने पर मजबूर हुईं Shilpa Shetty