Tera Mera Saath Rahe Promo: धमाकेदार वापसी करते ही गोपी ने धो डाला सासू मां का लैपटॉप, कोकिला बेन की अटकी सांस

Tera Mera Saath Rahe Promo: Giaa Manek and Rupal Patel made a Grand Entry as Gopi Bahu and Kokila Ben, again Wash Laptop: टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि टीवी पर दूसरे सीजन के बाद जल्द ही 'साथ निभाना साथिया' का प्रीक्वल आने वाला है। इसी बीच मेकर्स ने 'साथ निभाना साथिया' का प्रीक्वल 'तेरा मेरा साथ रहे' (Tera Mera Saath Rahe) का पहला प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर दिया है। इस प्रोमो में रूपल पटेल (Rupal Patel) और जिया मानेक (Giaa Manek ) की जोड़ी नजर आ रही है। प्रोमो में जिया मानेक, गोपी बहू बनकर एक बार फिर से अपना सासू मां का लैपटॉप धोती नजर आ रही है। ये ख्याल मन में आते ही कोकिला बेन के होश उड़ जाते हैं। वह बात अलग है कि ये केवल एक ख्याल है। नए शो में गोपी बहू काफी बदले अंदाज में नजर आने वाली है। बीते कुछ सालों में बहुत कुछ बदल जो गया है। शो का प्रोमो देखकर आपको भी इस बात का सकीन हो जाएगा।