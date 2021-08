Tera Mera Saath Rahe Promo: सालों बाद भी नहीं सुधरी राशि, भरी महफिल में सासू मां ने लगाई लगाम

View this post on Instagram A post shared by STAR Bharat (@starbharat)

Tera Mera Saath Rahe Promo: Mithila lash out on Rashi after insulting Gopika, Watch Video: टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच मेकर्स ने 'साथ निभाना साथिया' का प्रीक्वल 'तेरा मेरा साथ रहे' (Tera Mera Saath Rahe) का पहला प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर दिया है। इस प्रोमो में रूपल पटेल (Rupal Patel) और जिया मानेक (Giaa Manek ) की जोड़ी नजर आ रही है। प्रोमो में जिया मानेक, गोपिका बहू बनकर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेती नजर आ रही है। वहीं रूपल पटेल मिथिला बनकर गोपिका को सपोर्ट कर रही है। प्रोमो में राशि हमेशा की तरह गोपिका की बेइज्जती करती नजर आ रही है। ऐसे में मिथिला ने बिना देर किए राशि को सरेआम तमीज का पाठ पढ़ा दिया। प्रोमो से एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस बार भी राशि केवल अपनी सास से ही डरने वाली है।