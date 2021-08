Teri Aankhon Mein Teaser: Thalaivii के नए गाने में अप्सरा बनकर रोमांस करती दिखीं Kangana Ranaut

Kangana Ranaut’s Thalaivii Song Teri Aankhon Mein Teaser: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म थलाइवी (Thalaivii) का नया गाना तेरी आंखों में रिलीज कर दिया गया है।

Thalaivii Song Teri Aankhon Mein Teaser: Kangana Ranaut and Arvind Swami's Retro romance will win your heart: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और अरविंद स्वामी की मच अवेटेड फिल्म थलाइवी (Thalaivii) के गाने तेरी आंखो में का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में कंगना रनौत रेट्रो लुक में रोमांस करती नजर आ रही है। फैंस को कंगना रनौत का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है। कंगना रनौत का ये गाना 30 अगस्त को रिलीज होने वाला है। बता दें कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी बीते लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही है। कोरोना की वजह से कई बार फिल्म की रिलीज डेट बदली गई है। अब कंगना की मच अवेटेड फिल्म 10 सितंबर 2021 को रिलीज होगी। ऐसे में मेकर्स ने कंगना रनौत की फिल्म के गानों को रिलीज करना शुरू कर दिया है।