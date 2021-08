The Kapil Sharma Show में Akshay Kumar को देखकर फिसली Bharti Singh की जबान

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

The Kapil Sharma Show Promo: Bharti Singh takes a dig at Bellbottom Star Akshay Kumar's frequent appearances: टीवी के जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) 21 अगस्त से द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के नए सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। कपिल शर्मा के शो में पहले मेहमान अक्षय कुमार (Akshay Kumar) बनने वाले है। इस दौरान अक्षय कुमार अपनी फिल्म बेल बॉटम को जमकर प्रमोट करते नजर आएंगे। वह बात अलग है कि अक्षय कुमार का द कपिल शर्मा शो में आना भारती सिंह को जरा भी पसंद नहीं आया। तभी तो आते ही भारती सिंह ने अक्षय कुमार को ताना मारना शुरू कर दिया है। इस बात का सबूत द कपिल शर्मा शो का लेटेस्ट प्रोमो है। द कपिल शर्मा शो के प्रोमो में भारती सिंह कहती दिख रही हैं कि ये सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस नहीं है। इस शो के मालिक अक्षय कुमार है जो बार बार अपना शो देखने के लिए यहां पर चले आते हैं। Also Read - The Kapil Sharma Show के 'चंदू चायवाले' उर्फ Chandan Prabhakar की पत्नी किसी Bollywood एक्ट्रेस से नहीं है कम, इन फोटोज से नहीं हटेगी नजर !!