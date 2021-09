Urfi Javed flaunts her Bra at airport: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) से बाहर आने के बाद से ही उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने बयानों के चलते खबरों में बनी हुई हैं। उर्फी जावेद ने घर में मौजूद लोगों के खिलाफ काफी कुछ बोला है, जिसको लेकर खबरें बन रही हैं। हालांकि इस बार वो अपने बयान नहीं बल्कि ड्रेसिंग सेंस के चलते खबरों में आ गई हैं। उर्फी जावेद कुछ देर पहले ऐसी ड्रेस पहनकर एयरपोर्ट पर पहुंची कि लोगों का मुंह खुला रह गया। उर्फी जावेद ने डेनिम की एक शर्ट पहनी, जिसके नीचे उन्होंने सिर्फ ब्रा पहनी हुई है। लोग उनसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि उनके बाकी के कपड़े क्या चूहा खा गया है कि वो ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। उर्फी जावेद का नया लुक कैसा है, इसका फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इसे कॉपी करने का दम बहुत कम ही लड़कियों में होगा। Also Read - Bigg Boss के घर में आते ही ‘धोखेबाज’ बने ये सितारों, चार दिन का फेम पाने के लिए कर डाला ब्रेकअप