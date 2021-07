Shehnaaz Gill के फैंस ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया #WHEREAREYOUSHEHNAAZ, जानिए कारण

#WHEREAREYOUSHEHNAAZ Trends on Twitter: शहनाज गिल के फैंस ने ट्विटर पर सवालों की झड़ी लगाकर रख दी है।

#WHEREAREYOUSHEHNAAZ Trends on Twitter: बिग बॉस से मशहूर हुई पंजाबी कुड़ी शहनाज गिल (Shehnaaz Gill ) को हाल में ही फिल्मफेयर ने नेक्स्ट बिग थिंग का खिताब दिया है। फिल्मफेयर के पोस्टर पर शहनाज गिल की तस्वीर का आना बड़ी उपलब्धि है, जिसे उनके फैंस एन्जॉय कर रहे हैं। शहनाज गिल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को अपनी जिंदगी की अपडेट देती रहती हैं लेकिन पिछले 2 दिनों से वो गायब हैं। यहां तक कि मीडिया ने भी उन्हें मुंबई की सड़कों पर स्पॉट नहीं किया है। फैंस ने ट्विटर पर शहनाज गिल की खोज शुरू की तो कुछ ही घंटों में "WHERE ARE YOU SHEHNAAZ" ट्रेंड करने लगा।