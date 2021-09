Yeh Rishta Kya Kehlata Haia actress Shivangi Joshi's dance video is going viral amid reports of her leaving the show: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के दर्शकों को बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक झटका लग रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि मोहसिन खान इस शो को छोड़ने वाले हैं। अब ये भी कन्फर्म हो चुका है कि उनके साथ-साथ शिवांगी जोशी का भी पत्ता जल्द ही कटने वाला है। इन खबरों के बीच सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी का नया वीडियो छाया हुआ है। इस वीडियो को खुद शिवांगी जोशी ने पोस्ट किया है। वीडियो में शिवांगी जोशी ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के कोरियोग्राफर हिमांशु गडानी के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai को एक साथ छोड़ेंगे Mohsin Khan और Shivnagi Joshi, इस दिन शूट करेंगे आखिरी एपिसोड