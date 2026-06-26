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Lock Upp: Sach Ya Sazaa — Netflix के नए रियलिटी शो का एक्सक्लूसिव टूर [Video]

Lock Upp: Sach Ya Sazaa की दुनिया में आपका स्वागत है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो टूर में देखिए Netflix के नए ...

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By: Video Desk | Published: June 26, 2026 12:20 AM IST

Lock Upp: Sach Ya Sazaa की दुनिया में आपका स्वागत है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो टूर में देखिए Netflix के नए रियलिटी शो के लिए तैयार किया गया भव्य और शानदार सेट, जिसे बड़े पैमाने पर डिज़ाइन किया गया है। आकर्षक विज़ुअल्स और प्रतियोगियों की यात्रा से जुड़े व्यावहारिक स्पेस का अनूठा मेल इस सेट को खास बनाता है। इस विशेष टूर के दौरान आपको शो के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। उन दमदार जेल सेल्स की झलक देखिए जहां प्रतियोगियों को कैद रखा जाता है, विशाल वर्कशॉप एरिया को एक्सप्लोर कीजिए जहां टास्क और चुनौतियां पूरी की जाती हैं, और उस हाई-टेक कंट्रोल रूम के अंदर झांकिए जो पूरे गेम की गतिविधियों पर नज़र रखता है और शो के संचालन को सुचारू बनाए रखता है।

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