Aamir Khan की तीसरी शादी की पहली तस्वीर! Mukesh Ambani और Bollywood celebs पहुंचे पाली हिल

Aamir Khan के खूबसूरती से सजे Pali Hill वाले घर पर सितारों का जमावड़ा शुरू हो चुका है, जहां भारी ...

Aamir Khan के खूबसूरती से सजे Pali Hill वाले घर पर सितारों का जमावड़ा शुरू हो चुका है, जहां भारी मुंबई मानसून के बावजूद VVIP मेहमान Gauri Spratt के साथ उनकी इस प्राइवेट शादी के गवाह बनने पहुंच रहे हैं। मशहूर बिज़नेस टाइकून Mukesh Ambani अपनी फैमिली के साथ और Lagaan के डायरेक्टर Ashutosh Gowariker इस नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले सेलेब्स में शामिल रहे। Reena Dutta और Kiran Rao से तलाक के बाद अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करते हुए, Mr. Perfectionist फाइनली Gauri के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं—यह इस जोड़ी के लिए एक बेहद खूबसूरत और मुकम्मल पल है, जो पहली बार 25 साल पहले मिले थे, बीच में जिनका संपर्क टूट गया था, और बाद में पिछले साल Aamir के 60वें जन्मदिन पर अपने रिश्ते को पब्लिक करने से पहले Aamir की कज़िन Nuzhat Khan ने इन्हें दोबारा मिलवाया था।