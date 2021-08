अक्षय कुमार, आलिआ भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, जानिये बॉलीवुड के उन सिबलिंग बांड के बारे में जो रहते हैं लाइमलाइट से दूर : Raksha Bandhan 2021

हम आज आपके लिए लेकर आये हैं कुछ ऐसे सिब्लिंग्स की लिस्ट जो भले ही लाइमलाइट स दूर रहते हो पर उनके बीच का बांड है बड़ा जबरदस्त.

Raksha Bandhan 2021: रियल लाइफ हो या रील बॉलीवुड के कुछ सिब्लिंग्स हमेशा से हमें सिब्लिंग्स गोल्स देते आये हैं.(Be it real life or reel, some siblings of Bollywood have always been giving us sibling goals.) हम आज आपके लिए लेकर आये हैं कुछ ऐसे सिब्लिंग्स की लिस्ट जो भले ही लाइमलाइट स दूर रहते हो पर उनके बीच का बांड है बड़ा जबरदस्त.अक्षय कुमार, आलिआ भट्ट, प्रियंका चोपड़ा से लेकर और भी कई बड़े नाम हैं इस लिस्ट में शामिल (From Akshay Kumar, Alia Bhatt, Priyanka Chopra to many other big names are included in this list.)