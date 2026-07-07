google-preferred

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola से लेकर Tanvi Thakkar-Aditya Kapadia तक, इंडस्ट्री में divorce की लहर?

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola से लेकर Tanvi Thakkar-Aditya Kapadia तक, टीवी इंडस्ट्री के कई रिश्ते इन दिनों चर्चा में हैं। क्या ...

WrittenBy
By: Video Desk | Published: July 7, 2026 2:20 PM IST

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola से लेकर Tanvi Thakkar-Aditya Kapadia तक, टीवी इंडस्ट्री के कई रिश्ते इन दिनों चर्चा में हैं। क्या सच में इन सेलेब कपल्स के रिश्तों को लग गई है नज़र? इस वीडियो में जानिए तलाक, अलगाव और वायरल हो रही खबरों से जुड़ी पूरी जानकारी, क्या है सच्चाई और क्यों ये कपल्स लगातार सुर्खियों में हैं।

Latest Videos