पत्नी Pankhuri Awasthy के साथ काम करने पर बुरा हुआ था Gautam Rode, State Of Siege: Temple Attack एक्टर ने किया शॉकिंग खुलासा [EXCLUSIVE]

Gautam Rode on State Of Siege: Temple Attack and working with wife Pankhuri Awasthy: टीवी सीरियल स्टार गौतम रोड़े ने हाल ही में जी5 के वेब शो स्टेट ऑफ सीज- टेंपल अटैक के साथ ओटीटी डेब्यू किया है। साथ ही एक्टर अपनी पत्नी पंखुड़ी अवस्थी के साथ काम करने को लेकर दिलचस्प बातें बताई हैं। -

Shivani Bansal | July 16, 2021 9:12 PM IST