Aparshakti Khurana and Pranutan Bahl's Helmet Teaser Out: बॉलीवुड अभिनेता अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana) ने अपनी आने वाली फिल्म 'हेलमेट' (Helmet Teaser) का टीजर जारी कर दिया है। इस टीजर में अपारशक्ति मेडिकल शॉप पर कॉन्डोम मांगते नजर आ रहे हैं। वहीं अपने चारों ओर आदमियों को देखने के बाद अपारशक्ति खुराना छोड़कर बाकी सभी चीज अपने रूम में लेकर पहुंच जाते हैं। रूम में अपारशक्ति खुराना का इंतजार प्रनुतन बहल इंतजार कर रही होती हैं। इस फिल्म का मकसद लोगों के बीच यह पहुंचना कि आज भी कई लोग मेडिकल शॉप पर कॉन्डोम लेने में शर्माते हैं। अपारशक्ति खुराना ने टीजर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया है, 'कब तक शर्माओगे, यही समय है 'हेलमेट' लेने का। यहां देखें फिल्म का शानदार टीजर...