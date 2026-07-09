National TV पर सबसे बड़ा फेसऑफ: Gaurav Khanna के आते ही Lock Upp 2 का माहौल हुआ गर्म

Lock Upp Season 2 के घर में इस हफ्ते एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आया है जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को ...

Lock Upp Season 2 के घर में इस हफ्ते एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आया है जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। पिछले साल के Bigg Boss विनर Gaurav Khanna की वाइफ Akanksha Chamola ने शो के प्रीमियर पर अपने डिवोर्स का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। लेकिन अब इस हाई-वोल्टेज ड्रामे में नया मोड़ आ चुका है! Gaurav Khanna ने खुद शो में एक विजिटर बनकर एंट्री ली है और Akanksha को देखते ही सीधे शब्दों में कह दिया— "बैंड बजा दिया तूने!" इस भावुक और तीखे फेसऑफ के अलावा, Akanksha ने अपनी पर्सनल लाइफ, पास्ट रिलेशनशिप्स और अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर भी कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि शादी से पहले वह Bisexual थीं और फीमेल एनर्जी के प्रति काफी अट्रैक्टेड थीं। शो में लगातार अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा बनते देख Akanksha बुरी तरह टूट गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं, जिसके बाद होस्ट Farah Khan ने उन्हें संभाला। साल 2016 में कानपुर की आलीशान शादी से शुरू हुआ यह सफर आज 10 साल बाद इस मोड़ पर कैसे पहुंच गया? क्या है इस पूरे ड्रामे और विवाद का पूरा सच? जानने के लिए यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें!