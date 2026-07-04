Aamir Khan को 60 की उम्र में कैसे हुआ दोबारा प्यार? जानिए Gauri Spratt संग उनकी जादुई लव स्टोरी

Aamir Khan और Gauri Spratt की लव स्टोरी: इस वीडियो में, हम बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, Aamir Khan और उनकी ...

Aamir Khan और Gauri Spratt की लव स्टोरी: इस वीडियो में, हम बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, Aamir Khan और उनकी पार्टनर Gauri Spratt के बीच के इस खूबसूरत और अनपेक्षित रोमांस की गहराई में उतरेंगे। दो शादियों के बाद, Aamir Khan ने 60 साल की उम्र में एक बार फिर से प्यार मिलने पर खुलकर बात की है। 25 साल पहले शुरू हुई एक आम दोस्ती से लेकर, परिवार के जरिए दोबारा जुड़ने और फिर लिव-इन में रहने तक, जानिए कि कैसे उनकी यह नजदीकी उनकी इस सिंपल शादी से ठीक पहले एक उम्र भर के अटूट रिश्ते में बदल गई।