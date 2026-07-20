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Ikka Success Party: Sunny Deol ने paps संग की मस्ती, गायब रहे Akshaye Khanna

नेटफ्लिक्स फिल्म ‘Ikka’ की सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। सनी देओल, दिया मिर्ज़ा समेत कई ...

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By: Video Desk | Published: July 20, 2026 1:40 PM IST

नेटफ्लिक्स फिल्म ‘Ikka’ की सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। सनी देओल, दिया मिर्ज़ा समेत कई सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर पैपराज़ी के लिए शानदार पोज़ दिए और अपने स्टाइल से लाइमलाइट बटोरी। हालांकि, फिल्म के अहम स्टार अक्षय खन्ना इस इवेंट में नज़र नहीं आए, जिसके बाद फैंस उनके मिसिंग होने को लेकर चर्चा करने लगे। देखें सक्सेस पार्टी की पूरी झलक और जानिए किन-किन सितारों ने बढ़ाई इस शाम की रौनक।

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