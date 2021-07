Shanmukhapriya bags her first Bollywood film offer: 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का अपकमिंग एपिसोड डिस्को किंग बप्पी लहरी (Bappi Lahiri) को समर्पित होगा। ऐसे में सभी कंटेस्टेंट्स उनके गानों पर परफॉर्म करते दिखाई देंगे। हाल ही में मेकर्स ने इंडियन आइडल 12 का एक प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में शन्मुखप्रिया 'झूम झूम झूम बाबा' गाने पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। शन्मुखप्रिया के गाने को सुनने के बाद हिमेश रेशमिया, अनु मलिक और सोनू कक्कड़ तीनों जज परफॉर्मेंस को एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं। शन्मुखप्रिया की दमदार परफॉर्मेंस देखने के बाद मशहूर डायरेक्टर ओमंग कुमार ने गायिका को एक फिल्म ऑफर कर दी है। जी हां, ओमंग कुमार ने कहा कि वह शन्मुखप्रिया के साथ एक फिल्म करना चाहते हैं। देखें ये पूरा वीडियो... Also Read - Indian Idol 12: Bappi Lehri ने Arunita Kanjilal को दिया ऐसा तोहफा कि Pawandeep Rajan के तन-बदन में लगेगी आग