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Sunil Pal को 'Latent 2' में लाने के लिए Samay Raina खर्च कर रहे 25 लाख?

क्या Samay Raina वाकई में Sunil Pal को 'India's Got Latent' Season 2 में शामिल करने के लिए भारी-भरकम 25 ...

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By: Video Desk | Published: July 6, 2026 8:40 PM IST

क्या Samay Raina वाकई में Sunil Pal को 'India's Got Latent' Season 2 में शामिल करने के लिए भारी-भरकम 25 लाख रुपये दे रहे हैं? मॉडर्न कॉमेडी को लेकर दोनों के बीच हुए विवादों और अलग-अलग बयानों के बाद, अब इंटरनेट पर यह अफवाह तेजी से उड़ रही है कि Samay ने इस दिग्गज कॉमेडियन को शो में लाने के लिए पूरे 25 लाख रुपये का बड़ा ऑफर दिया है। इस वीडियो में, हम इस वायरल खबर के पीछे की पूरी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे कि क्या यह वाकई कोई बड़ी डील है या फिर Samay Raina का कोई नया प्रैंक (मजाक)! अगर Sunil Pal सच में इस शो के जज पैनल में आते हैं, तो क्या होगा?

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