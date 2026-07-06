Samay Raina ने दिया IGL 2 के अगले Episode का सबसे बड़ा अपडेट, फैंस के उड़े होश?

Alia Bhatt, Sharvari, Kiku Sharda, Chandan Prabhakar और Haarsh Limbachiyaa वाले धमाकेदार शुरुआती एपिसोड्स के बाद, Samay Raina अपने अगले ...

Alia Bhatt, Sharvari, Kiku Sharda, Chandan Prabhakar और Haarsh Limbachiyaa वाले धमाकेदार शुरुआती एपिसोड्स के बाद, Samay Raina अपने अगले एपिसोड के साथ सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है कि आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे खतरनाक, अनफिल्टर्ड और मजेदार होने वाला है। इंटरनेट पर कुछ लीक और रूमर्स तेजी से वायरल हो रहे हैं कि इस बार पैनल पर सोशल मीडिया सेंसेशन Uorfi Javed, दिग्गज डायरेक्टर Farah Khan और कॉमेडी किंग Tanmay Bhat नजर आ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको India's Got Latent Season 2 के इस सबसे प्रतीक्षित एपिसोड, वायरल लीक्स और खुद Samay Raina के हिंट्स को लेकर पूरी सच्चाई बताएंगे, तो डिजिटल एंटरटेनमेंट और कॉमेडी सीन के ऐसे ही धमाकेदार डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें!