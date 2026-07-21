Ishqnama: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa ने Nimma Ji की लव स्टोरी पर कही दिल छू लेने वाली बात [Exclusive]

शहनाज़ गिल और जय रंधावा जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्म ‘इश्क़नामा’ में साथ नज़र आने वाले हैं। यह फिल्म निम्मा ...

शहनाज़ गिल और जय रंधावा जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्म ‘इश्क़नामा’ में साथ नज़र आने वाले हैं। यह फिल्म निम्मा जी की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शहनाज़ गिल और जय रंधावा ने बताया कि किस तरह निम्मा जी की कहानी ने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और फिल्म के किरदारों को निभाने में मदद की।