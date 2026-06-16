Kangana Ranaut Interview: कंगना ने खोली इंडस्ट्री की पोल?

एक्सक्लूसिव बातचीत में कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत नेतृत्व और निर्णायक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए कंगना ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे दर्दनाक घटनाक्रमों को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए और देश की सुरक्षा के प्रति लगातार सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कंगना के इन बेबाक बयानों ने एक बार फिर सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा छेड़ दी है।