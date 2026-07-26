Kargil Vijay Diwas: Siddharth, Abhay Verma और स्टारकास्ट ने बयां किए दिल छू लेने वाले किस्से
Kargil Vijay Diwas: Siddharth, Abhay Verma और स्टारकास्ट ने बयां किए दिल छू लेने वाले किस्से
Kargil Vijay Diwas पर देखिए Siddharth, Jimmy Shergill, Abhay Verma, Taaruk Raina, Mihir Ahuja और Arnav Bhasin का यह खास ...
By: Video Desk | Published: July 26, 2026 5:40 PM IST
Kargil Vijay Diwas पर देखिए Siddharth, Jimmy Shergill, Abhay Verma, Taaruk Raina, Mihir Ahuja और Arnav Bhasin का यह खास इंटरव्यू! जहां पूरी स्टारकास्ट ने Operation Safed Sagar, देशभक्ति के जज्बे और फिल्म की तैयारी के पीछे के अनसुने पलों को शेयर किया है।