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Kartavya: Saif Ali Khan ने बॉलीवुड संघर्षों पर बात की, Rasika Dugal ने OTT के बढ़ते दौर की सराहना की

Kartavya में हाल ही में हुई बातचीत के दौरान Saif Ali Khan ने बॉलीवुड की कड़ी प्रतिस्पर्धा और वरिष्ठ कलाकारों ...

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By: Video Desk | Published: May 15, 2026 2:05 PM IST

Kartavya में हाल ही में हुई बातचीत के दौरान Saif Ali Khan ने बॉलीवुड की कड़ी प्रतिस्पर्धा और वरिष्ठ कलाकारों के लिए सीमित विविध भूमिकाओं पर खुलकर बात की। वहीं Manish Chaudhary ने फिल्ममेकर Ram Gopal Varma से जुड़ा एक दिलचस्प behind-the-scenes अनुभव साझा किया, जिससे उनके अनोखे काम करने के तरीके की झलक मिली। इसके साथ ही Rasika Dugal ने OTT के तेजी से बढ़ते दौर पर चर्चा करते हुए कहा कि streaming platforms ने इंडस्ट्री को बदल दिया है और पहले कम इस्तेमाल होने वाले कलाकारों को भी मजबूत और meaningful भूमिकाएँ दी हैं।

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