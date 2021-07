Kartik Aaryan की दरियादिली ने जीत लिया दिल, फोटोग्राफर का खास अंदाज में बनाया बर्थडे

Kartik Aaryan Celebrates Photographer’s Birthday as he spotted in the city: बॉलीवुड फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन ने अपनी क्यूटनेस और दरियादिली की वजह से फैंस के बीच छाए रहते हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने पैपराजी का बर्थडे बेहद खास अंदाज में मनाया देखें वीडियो।

Shivani Bansal | July 26, 2021 5:24 PM IST