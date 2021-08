Jee Le Zaraa में पहली बार साथ दिखेंगी कटरीना, आलिया और प्रियंका, First Look हुआ आउट

फिल्म ‘जी ले जरा’ को फरहान अख्तर ने जोया और रीमा के साथ मिलकर लिखा है। यह फिल्म साल 2023 में रिलीज होगी।

Jee Le Zaraa First Look Out: प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ ने फरहान अख्तर की 'जी ले जरा' के लिए हाथ मिलाया है। रोड ट्रिप के आसपास घूमती इस फिल्म को फरहान ने रीमा और जोया के साथ मिलकर लिखा है। इस फिल्म का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाएगा। 'जी ले जरा' साल 2023 में रिलीज होगी। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने 'दिल चाहता है' और 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी दो शानदार कहानियां पेश की हैं, जो दोस्तों के आसपास घूमती नजर आई थीं। 'जी ले जरा' में भी दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी लेकिन इस बार फिल्म तीन लड़कियों के आसपास घूमेगी।