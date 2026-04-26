Khalnayak 2: जेल में कैसे लिखी गई Sanjay Dutt की फिल्म की स्क्रिप्ट?

Khalnayak 2 (Khalnayak Returns) बॉलीवुड में एक दमदार nostalgic वापसी के रूप में सामने आ रही है, जिसमें Sanjay Dutt एक बार फिर अपने iconic anti-hero किरदार Ballu के रूप में नजर आएंगे, जो cult classic Khalnayak से है। इस sequel को Mukta Arts द्वारा विकसित किया जा रहा है और Subhash Ghai इसकी original essence को बनाए रखते हुए इसे और अधिक dark, intense और modern रूप देने में जुड़े हैं। Sanjay Dutt ने बताया कि Khalnayak Returns का idea उन्हें jail में रहने के दौरान आया था। वहां अन्य inmates से हुई बातचीत ने story development में मदद की, जिससे इस project को एक unique backstory मिली।