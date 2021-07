Rahul Vaidya और विशाल आदित्य सिंह ने Sana Makbul के साथ 'बहिया में कसी के सईया' पर किया भोजपुरिया डांस, देखें Video

Rahul Vaidya, Vishal Aditya Singh and Sana Makbul Dance on Bhojpuri Song: टीवी के फेमस रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' के कंटेस्टेंट्स राहुल वैद्य, विशाल आदित्य सिंह, सना मकबूल, वरुण सूद और अभिनव शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ये सभी सेलेब्स भोजपुरी गाने 'राजा राजा करेजा में समाजा' पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सभी सेलेब्स एक-दूसरे के साथ डांस करते हुए मस्ती कर रहे हैं। ये वीडियो विशाल आदित्य सिंह ने बनाया है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो देखने के बाद हरकोई इन सभी की जमकर तारीफ कर रहा है। विशाल आदित्य सिंह ने वीडियो बनाने के बाद सभी को टैग किया है। यहां देखिए ये शानदार वीडियो... Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: इन 4 कंटेस्टेंट्स ने जीता Rohit Shetty का दिल, K मेडल जीतने के लिए एक-दूसरे को देंगे मात