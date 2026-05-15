Khatron Ke Khiladi 15: Harsh Gujral ने बताया क्यों कॉमेडी करना लगता है खतरनाक काम

Harsh Gujral अब Rohit Shetty के शो Khatron Ke Khiladi 15 में नए challenges लेने के लिए पूरी तरह तैयार ...

Harsh Gujral अब Rohit Shetty के शो Khatron Ke Khiladi 15 में नए challenges लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस इंटरव्यू में Harsh ने शो का हिस्सा बनने का अपना अनुभव साझा किया, अपनी expectations और performer के तौर पर सामने आई सबसे मुश्किल चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने यह भी बताया कि stand-up comedy करना भी खतरनाक stunts करने जितना risky और challenging होता hai। Full video में जानिए Harsh ने और क्या-क्या कहा।