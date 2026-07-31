Lock Upp का बड़ा धमाका: शिवांगी जोशी और राम कपूर के डार्केस्ट सीक्रेट्स [Watch Video]
Lock Upp का बड़ा धमाका: शिवांगी जोशी और राम कपूर के डार्केस्ट सीक्रेट्स [Watch Video]
रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए गए Lock Upp का ड्रामा अब और भी खतरनाक हो गया है!इस ...
By: Video Desk | Published: July 31, 2026 6:25 PM IST
रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए गए Lock Upp का ड्रामा अब और भी खतरनाक हो गया है!इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सबसे काले और चौंकाने वाले राज जो शिवांगी जोशी से लेकर राम कपूर तक सभी कंटेस्टेंट्स ने खोले। इन खुलासों को सुनकर पूरा घर हैरान रह गया।रियलिटी शो की जेल के अंदर शिवांगी जोशी ने अपनी जिंदगी के एक दर्दभरे पन्ने के बारे में बात की, वहीं राम कपूर ने ऐसा सीक्रेट बताया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी।देखिए कैसे इन खुलासों ने खेल का पूरा पासा पलट दिया और बाकी कंटेस्टेंट्स ने क्या रिएक्शन दिया।Lock Upp के इस सीजन के सबसे धमाकेदार पल और अनसुने किस्से मिस मत कीजिए!