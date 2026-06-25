Lock Upp Sach Ya Sazaa के सेट डिजाइनर Omung Kumar का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में Omung Kumar ने Lock Upp: Sach Ya Sazaa के सेट डिज़ाइन के पीछे की रचनात्मक सोच और ...

एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में Omung Kumar ने Lock Upp: Sach Ya Sazaa के सेट डिज़ाइन के पीछे की रचनात्मक सोच और प्रक्रिया के बारे में खुलकर बात की। अपने भव्य और प्रभावशाली प्रोडक्शन डिज़ाइनों के लिए प्रसिद्ध कुमार बताते हैं कि इस सेट को केवल एक बैकड्रॉप के रूप में नहीं, बल्कि शो की कहानी का एक सक्रिय हिस्सा बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। तीव्र और दमदार जेल सेल्स से लेकर विशाल एरीना और रहने के भव्य क्षेत्रों तक, इस सीज़न में सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा, बोल्ड और ड्रामेटिक है! Farah Khan और Riteish Deshmukh जेलर की कमान संभाल रहे हैं, इसलिए दर्शकों को भरपूर मनोरंजन, हाई-वोल्टेज ड्रामा और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे। 27 जून से स्ट्रीमिंग, सिर्फ Netflix पर।