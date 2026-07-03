Lock Upp Sach Ya Sazaa: Ram Kapoor क्यों हुए ट्रोल?

टीवी के लोकप्रिय अभिनेता Ram Kapoor इन दिनों Lock Upp: Sach Ya Sazaa में अपने गेम को लेकर चर्चा में ...

टीवी के लोकप्रिय अभिनेता Ram Kapoor इन दिनों Lock Upp: Sach Ya Sazaa में अपने गेम को लेकर चर्चा में हैं। कई दर्शकों का मानना है कि शो में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा और वह काफी लो-प्रोफाइल नज़र आ रहे हैं। हाल ही में एक को-कंटेस्टेंट को किस करने वाले पल ने भी सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं बटोरीं। वहीं, कुछ फैंस का कहना है कि राम शो में जरूरत से ज्यादा शांत और सुस्त दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे मानते हैं कि वह सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राम कपूर जल्द अपने गेम में बड़ा बदलाव लाएंगे या इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे?