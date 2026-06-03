Maa Behen Interview: Madhuri Dixit Nene, Triptii Dimri, Dharna, Suresh Triveni का मोस्ट UNFILTERED रूप

जब माधुरी दीक्षित नेने, तृप्ति डिमरी, धारणा और सुरेश त्रिवेणी एक साथ बातचीत के लिए बैठें, तो हंसी-मजाक होना तय है। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मां बहन की टीम ने फिल्म, साथ काम करने के अपने अनुभव और पर्दे के पीछे की मस्तीभरी यादों पर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान कई मजेदार किस्से, दिलचस्प खुलासे और ऐसे पल देखने को मिले जिन्होंने सभी को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको हल्के-फुल्के और मनोरंजक सेलिब्रिटी इंटरव्यू पसंद हैं, तो यह बातचीत आपको अंत तक बांधे रखेगी। Netflix की हिंदी क्राइम-कॉमेडी मां बहन का प्रीमियर 4 जून 2026 को दुनियाभर में होगा। फिल्म का निर्देशन Suresh Triveni ने किया है।