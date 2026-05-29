Maa Behen Trailer Review: Madhuri Dixit Nene, Triptii Dimri and Ravi Kishan करेंगे बवाल?

Madhuri Dixit, Triptii Dimri और Ravi Kishan को साथ लेकर बनी *Maa Behen* एक कॉमेडी-ड्रामा है, जो OTT दर्शकों के ...

Madhuri Dixit, Triptii Dimri और Ravi Kishan को साथ लेकर बनी *Maa Behen* एक कॉमेडी-ड्रामा है, जो OTT दर्शकों के लिए तैयार की गई है। ट्रेलर से साफ पता चलता है कि फिल्म एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है, जिसमें जोरदार कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और फैमिली से जुड़ी अराजक स्थितियाँ दिखाई गई हैं। Madhuri Dixit एक बार फिर अपनी ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेज़ेंस से प्रभावित करती हैं, जबकि Triptii Dimri कहानी में एक मॉडर्न और एनर्जेटिक टच जोड़ती हैं। Ravi Kishan अपने कॉमिक टाइमिंग और मास अपील से कई सीन को हल्का और मनोरंजक बनाते हैं। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट एक ऐसा OTT एंटरटेनर लगता है जो रियलिज्म से ज्यादा फन, ड्रामा और ओवर-द-टॉप एंटरटेनमेंट पर फोकस करता है, ताकि दर्शकों को लगातार एंगेज रखा जा सके।