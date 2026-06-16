Main Vaapas Aaunga: Imtiaz Ali और Vedang Raina का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

इम्तियाज़ अली और वेदांग रैना ने ए. आर. रहमान के अटारी बॉर्डर पर हुए *Main Vaapas Aaunga* परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर खुलकर बात की। दोनों ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चाओं और संगीत की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने की ताकत पर अपने विचार साझा किए। इस वायरल विषय के अलावा, बातचीत में प्यार, दिल टूटने के अनुभव, निजी जीवन की सीख और खोने के दर्द जैसे भावनात्मक पहलुओं पर भी चर्चा हुई। वहीं, जब बात दिलजीत दोसांझ की आई तो दोनों ने उनके व्यक्तित्व, लोकप्रियता और प्रभाव को लेकर कुछ दिलचस्प बातें और नई जानकारियां साझा कीं। यह बातचीत कई अनसुने किस्सों और दिलचस्प खुलासों से भरपूर है, जिसे फैंस मिस नहीं करना चाहेंगे।