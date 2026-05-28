Nagma Mirajkar और Ayaan Lall सच में कर रहे हैं डेट?
Nagma Mirajkar और Ayaan Lall सच में कर रहे हैं डेट?
नगमा मिराजकर और अयान लल्ल इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दोनों की वायरल तस्वीरों ...
By: Video Desk | Published: May 28, 2026 10:30 AM IST
नगमा मिराजकर और अयान लल्ल इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दोनों की वायरल तस्वीरों और वीडियोज़ के बाद डेटिंग रूमर्स तेज हो गए हैं, जिसके चलते फैंस उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। कई यूजर्स का मानना है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ हो सकता है। यह चर्चा नगमा और अवेज़ दरबार के चर्चित ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद सामने आई है। कभी सोशल मीडिया के सबसे पसंदीदा पावर कपल माने जाने वाले नगमा और अवेज़ की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे, लेकिन अब अयान लल्ल के साथ नगमा का नाम जुड़ने से इंटरनेट पर नई बहस शुरू हो गई है।